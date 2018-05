Live-Blog 72 Prozent: Reinhard Molt ist Bürgermeister

19.10 Uhr

Der neue Bürgermeister von Remshalden heißt Reinhard Molt. Hiermit verabschieden wir uns aus dem Live-Blog und danken für die Aufmerksamkeit.

19.03 Uhr

Es gibt nun ein vorläufiges amtliches Endergebnis:

Reinhard Molt: 72,0 % (3931 Stimmen)

Axel Fischer: 6,2 % (341 Stimmen)

Fridi Miller: 0,6 % (33 Stimmen)

Thomas Hornauer: 0,8 % (42 Stimmen)

Klaus Schäufele: 19,7 % (1076 Stimmen)

Sonstige: 0,7 % (38 Stimmen)

19.02 Uhr

Ein Wahllokal ist noch nicht ausgezählt. Doch schon jetzt ist klar, wer neuer Bürgermeister von Remshalden wird.

18.57 Uhr

Das Ergebnis in Buoch weicht deutlich ab von dem der anderen Wahlbezirke. Molt kommt auf 45 Prozent, der Buocher Schäufele auf 34 Prozent und der Buocher Fischer auf 17,7 Prozent.

18.52 Uhr

Nach 12 von 13 Bezirken hat Reinhard Molt kann Reinhard Molt 72,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Klaus Schläufele kommt auf knapp 20 Prozent, Axel Fischer auf 6 Prozent, Fridi Miller auf 0,5 und Thomas Hornauer auf 0,8 Prozent.

18.42 Uhr

Alles deutet darauf hin, dass der neue Bürgermeister von Remshalden Reinhard Molt heißen wird.

18.39 Uhr

Der Trend ist in allen Wahlbezirken gleich. Interessant wird sein, wie Buoch abgestimmt hat. Zwei der Kandidaten, Axel Fischer und Klaus Schäufele kommen aus dem Teilort.

18.36 Uhr

Nach fünf von ausgezählten Wahllokalen liegt Reinhard Molt mit etwas weniger als tausend Stimmen vorne. Die Tendenz ist bislang überall gleich. Aktueller Stand: 74,8 Prozent für Molt, 19,1 Prozent für Schäufele.

18.33 Uhr

Nach vier ausgezählten Wahllokalen hat Reinhard Molt seinen Vorsprung an Stimmen ausgebaut und liegt nun bei 75,2 Prozent. Klaus Schäufele kommt auf 18.8 Prozent, Axel Fischer auf 4,9 Prozent, Fridi Miller und Thomas Hornauer jeweils auf 0,5 Prozent.

18.29 Uhr

Nach zwei ausgezählten Wahlkreisen liegt Reinhard Molt mit 76,5 Prozent vorne. Klaus Schäufele kommt auf 18,3 Prozent.

18.27 Uhr

Außer Reinhard Molt hat sich bislang kein Kandidat im Rathaus eingefunden. Auch Politprominenz ließ sich bislang nur wenig blicken. Immerhin: Schorndorfs Bürgermeister Thorsten Englert und Sven Müller, Schultes von Winterbach wurden gesichtet.

18.21 Uhr

Damit hat Chefredakteur Frank Nipkau seine Wette gegen die Hauptamtsleiterin Christine Kullen um eine Tüte Gummibären gewonnen. Kullen hatte gewettet, vor 18.20 Uhr werde es kein Ergebnis geben. Nun lag das erste um 18.19 Uhr vor.

18.19 Uhr

Der erste Wahlbezirk Grunbach Südwesten ist ausgezählt: Molt: 76,4 Prozent / Fischer: 2,4 Prozent / Miller: 0 Prozent / Hornauer: 0,3 Prozent / Schäufele: 21 Prozent. Erster Applaus beim Ergebnis für Reinhard Molt.

18.15 Uhr

Jetzt beginnt das ZVW-Wahlstudio.

18.10 Uhr

Allmählich füllt sich das Rathaus.

18 Uhr

Die Wahllokale sind nun offiziell geschlossen, Die Auszählung der Stimmen hat begonnen.

17.55 Uhr

Mit Reinhard Molt ist der erste Kandidat für das Bürgermeisteramt im Rathaus eingetroffen. In wenigen Minuten schließen die Wahllokale. Dann kann die Auszählung beginnen.

17.40 Uhr

Letzte Vorbeitungen fürs ZVW-Wahlstudio. Ab 18.15 Uhr gehen wir live auf Sendung. Noch sind keine Bürger im Rathaus.

17.35 Uhr

Noch 25 Minuten, dann schließen die Wahllokale. Spannend wird nicht nur die Frage, wer sich heute durchsetzt, sondern auch, wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt.

17.30 Uhr

Herzlich Willkommen zum Liveblog an diesem sonnigen Sonntag. Remshalden wählt heute einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin - so viel ist sicher. Denn der bisherige Schultes Stefan Breiter hat die Gemeinde bereits Richtung Freiburg verlassen, wo er zum 1. April das Amt des Finanzbürgermeisters übernommen hat. Wer am Ende sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird, ist die spannende Frage dieses Abends, dessen Verlauf wir hier live begleiten werden.