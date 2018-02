Live-Stream Live: Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl

Ab 19 Uhr übertragen wir den Livestream aus der Staufenhalle in Plüderhausen. Moderation: Hans Pöschko, Redaktionsleiter Schorndorfer Nachrichten.

Wer wird neuer Bürgermeister von Plüderhausen? Auf diese Frage bietet die Podiumsdiskussion, zu der die Schorndorfer Nachrichten am 15. Februar, einladen, zwar keine Antwort. Aber sie ist eine gute Gelegenheit, sich einen Überblick zu den Kandidaten zu verschaffen und sich zu informieren. Redaktionsleiter Hans Pöschko moderiert den Abend mit den Bewerbern. Mit Musik geht alles besser: Dafür sorgen „Two Voices, one Love and Friends“. Die Podiumsdiskussion beginnt um 19 Uhr in der Staufenhalle.

Die Plüderhäuser wählen am Sonntag, 25. Februar, ihren neuen Bürgermeister. Für das Amt haben sich Andreas Schaffer, Christian Maier, Thomas Hornauer und Friedhild Anni Miller beworben.