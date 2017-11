Livestream "VfB im Dialog" vor der Mitgliederversammlung

Stuttgart.

Am Sonntag, den 03. Dezember, lädt der VfB Stuttgart zur ordentlichen Mitgliederversammlung in die Messe Stuttgart (Halle 1/ab 13 Uhr). Im Vorfeld können Mitglieder und Fans im Rahmen der Veranstaltungsreihe "VfB im Dialog" Fragen an Präsidum und Vorstand stellen.