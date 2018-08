Liveticker Der VfB gastiert in der 1. Pokalrunde bei Hansa Rostock

Rostock.

In der 1. DFB-Pokalrunde muss der VfB Stuttgart beim Drittligisten 1. FC Hansa Rostock ran. Anpfiff im Ostseestadion ist um 20.45 Uhr. Das Duell ist das erste Pflichtspiel den VfB Stuttgart in der Saison 2018/2019. Am darauffolgenden Wochenende steht dann der erste Spieltag der Bundesliga auf dem Programm. Am Sonntag, den 26. August, gastiert der VfB um 15.30 Uhr beim 1. FSV Mainz 05.