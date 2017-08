VfB Stuttgart Spielbericht: Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart

90. + 3. min

Somit verabschieden wir uns aus dem Olympiastadion - doch das war noch nicht alles für heute.

Die Saison in Berlin beginnt schleppend - doch mit drei verdienten Punkten für die Hertha.

Mit 2:0 setzt sich die Elf von Pál Dárdai gegen den Aufsteiger durch, der bei seinem Bundesliga-Comeback durchaus gute Ansätze gezeigt hat. In der ersten Halbzeit haben sich beide Teams mit ihrer Defensivstärke neutralisiert, da sah es doch alles noch sehr schleppend aus. Kurz nach der Pause stach dann Berlins Neuzugang Mathew Leckie ein erstes Mal zu, die Partie wurde etwas offener. Stuttgart verpasste es, die wenigen Chancen in ihrerer Drangphase gegen Mitte der zweiten Halbzeit zu nutzen, ehe erneut Leckie der Ball nach einer Ecke vor den Fuß sprang.

Dann ist Feierabend! Berlin schlägt Stuttgart mit 2:0!

Tore: 1:0 Mathew Leckie (46.), 2:0 Mathew Leckie (62.)

90. min

Drei Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf.

88. min

Letzter Wechsel bei den Gastgebern: Jordan Torunarigha kommt für Vladimir Darida.

87. min

Donis versucht es nach längeren Diskussionen mit dem Videoschiedsrichter vom linken Strafraumeck noch einmal mit einem direkten Freistoß - doch der Schuss des Mittelfeldspielers geht links vorbei.

84. min

Brekalo verspringt im Mittelfeld zuerst der Ball, dann foult er Skjelbred - Gelb.

80. min

Zehn Minuten sind noch auf der Uhr - Stuttgart hat es verpasst, in seiner Drangphase für den Anschluss zu sorgen. Derzeit sieht alles nach einem Heimsieg der Berliner aus.

78. min

Und Haraguchi sieht nach seiner ersten Aktion gleich mal die Gelbe Karte.

76. min

Und auch Salomon Kalou hat nach einem harmlosen Auftritt Feierabend - Genki Haraguchi ist neu dabei.

Hannes Wolf versucht es noch einmal mit einer Auswechslung: Anastasios Donis ersetzt Chadrac Akolo auf den Flügeln.

75. min

Beste Chance für den VfB! Asano hat rechts im Strafraum freie Bahn, in der Mitte ist Terodde mitgelaufen. Der Japaner entscheidet sich aus sieben Metern und spitzem Winkel für den direkten Abschluss, doch sein wuchtiger Rechtsschuss landet am Außenpfosten. Da hätte der Flügelspieler den Ball auch gut in die Mitte ablegen können.

73. min

Mitchell Weiser sieht nach einem Foul im Mittelfeld die erste Gelbe Karte dieser Partie.

72. min

Das gilt allerdings auch für Ibisevic und Kalou in der Herthaner Offensive. Die Tore der Berliner entstanden entweder aus einer Einzelleistung oder glücklich, ansonsten fehlt dem Spiel der Hausherren die Anbindung zur Spitze.

68. min

Und auch Pál Dárdai tauscht aus: Niklas Stark kommt für Alexander Esswein, der Gegenüber Leckie heute etwas abgefallen ist.

Zweiter Wechsel beim VfB, wieder kommt ein alter Bekannter aus dem Oberhaus: Holger Badstuber kommt für Matthias Zimmermann.

66. min

Mit Aogo ist beim VfB nun etwas mehr Bundesligaerfahrung dabei - Neuzugang Ailton, der in der ersten Halbzeit noch gut aussah, musste im zweiten Durchgang auf seiner Seite doch viel Lehrgeld zahlen.

63. min

Hannes Wolf wechselt im Gegenzug ein erstes Mal und bringt Dennis Aogo für Ailton.

62. min

Was für ein Einstand! Plattenhardt tritt eine Ecke von rechts in die Mitte, dort gibt es viel Gewusel - sodass der Ball am kurzen Pfosten vor die Füße von Leckie springt, der nur noch mit links trocken aus wenigen Metern einschießen b

Berlin baut aus! Wieder ist es Mathew Leckie mit dem Tor!

60. min

Um an derartige Abschlüsse zu gelangen, bedarf es beim VfB an Durchschlagskraft im Mittelfeld. Dort ist die Hertha mit Darida und Skjelbred kämpferisch jedoch ganz stark vertreten, die Gäste sind in der Zentrale meist zweiter Sieger.

57. min

Die Gäste werden besser, kommen nun auch immer wieder vor das Berliner Tor. Diesmal ist es Brekalo, der links im Sechzehner auftaucht - doch der Schuss des jungen Kroaten wird geblockt.

55. min

Und nochmal die Gäste: Akolo bekommt zentral einen zweiten Ball, probiert es mit rechts - doch die Kugel wird noch von Terodde abgefälscht und segelt über das Tor.

54. min

Terodde taucht ein erstes Mal freistehend im Strafraum der Berliner auf - der Stürmer versucht es aus extrem spitzen Winkel mit rechts und scheitert an Jarstein.

52. min

Doch auswärts einen Rückstand aufholen - das ist in der Bundesliga gegen kaum eine Mannschaft so schwer wie gegen die von Pál Dárdai. Hertha bleibt in der eigenen Hälfte enorm zweikampfstark und diszipliniert, verwaltet nun mit dem 1:0 im Rücken noch besser.

50. min

Bitterer Rückschlag für den Aufsteiger, der defensiv in der ersten Halbzeit einen einwandfreien Job gemacht hat. Jetzt muss die Wolf-Elf ein erstes Mal auch im Angriff aktiv werden.

46. min

Der Neuzugang macht's! Mathew Leckie, vor dieser Saison aus Ingolstadt gekommen, wird mit einem langen Ball im Strafraum bedient - der Australier lässt Ailton per Hacke ins Leere laufen. Mit der Kugel auf dem Linken und viel Platz zum Abschluss versucht es die Nummer elf dann aus sieben Metern - und überwindet Zieler mit seinem Flachschuss ins lange Eck.

Was für ein Start! Mathew Leckie bringt die Hertha in Führung!

46. min

Ohne personelle Veränderungen geht es in diesen zweiten Durchgang.

Zurück aus der Pause, rein in Durchgang zwei - hoffentlich mit mehr Schwung.

45. + 1. min

Müde erste 45 Minuten gehen in die Pause - beide Mannschaften starten tor- und chancenlos in die neue Saison.

Hertha kontrolliert zwar die Partie und steht hinten sicher - letzteres kann man von den Gästen jedoch auch behaupten. Weder Berlin, noch Stuttgart schafft es, Offensivschwung aufzubauen und die gegnerische Verteidigung mal unter Druck zu setzen - Hannes Wolf konzentriert sich mit seiner Mannschaft ausschließlich auf die Verteidigungsarbeit und den einen oder anderen Konter. Die Angriffe beider Teams kommen weitestgehend über die jeweilige rechte Seite - das muss noch variabler werden. In einer Viertelstunde sind wir zurück!

Dann ist die erste Halbzeit vorbei - mit einem 0:0 geht es in die Kabinen.

45. min

Die Gäste tauchen im Strafraum auf! Terodde wird mit dem Rücken zum Tor hoch bedient, der Stürmer legt per Kopf ab auf Asano - doch der Japaner kann sich gegen die robusten Herthaner Verteidiger nicht durchsetzen.

42. min

Das muss man den Stuttgartern lassen: Die zahlreichen hohen Bälle, die den Strafraum der Gäste erreichen, werden konsequent geklärt. Ansonsten ist der Aufsteiger hier auswärts ja auch nicht wirklich in der Pflicht.

38. min

Guter Ball von Weiser rechts raus, dann versucht es Leckie per Flanke - weit ins Toraus. Das ist dann auch alles, was die Hertha offensiv zu bieten hat.

35. min

Berlin hat weiterhin mit 65 Prozent Ballbesitz das Heft in der Hand - doch Ron-Robert Zieler bleibt im Tor der Gäste ungeprüft.

33. min

Ein kurzer Aufreger - doch dann pfeift Schiri Stegemann die Aktion zurück. Plattenhardt hatte zuvor einen Freistoß aus dem Halbfeld reingebracht, wo sich Rekik per Foul gegen Parvard durchsetzte.

30. min

Die Hertha knüpft an ihre Heim-Auftritte aus der vergangenen Saison an. Hinten zerstört die Dárdai-Elf nahezu alles - vorne ist das doch sehr trocken und bedacht, was die Hausherren hier spielen. Wenn bei beiden Teams etwas geht, dann vielleicht mal über die rechte Außenbahn - aber auch das eigentlich sehr selten ...

24. min

Wenn die Gäste sich mal nach vorne trauen, dann vor allem über die rechte Seite: Asano wird auf dem Flügel von Gentner freigespielt, doch die Flanke der japanischen Leihgabe kann von einem Berliner vor Terodde entschärft werden.

21. min

Die Hertha bleibt nach etwas mehr als 20 Minuten das dominantere Team, ansonsten spielt sich das Ganze hier auf überschaubarem Niveau ab. Die Statistik zeigt zwar 4:1 Abschlüsse für die Berliner, doch gefährlich war davon keiner.

18. min

Plattenhardt schlägt einen Eckball von links in die Mitte, doch dann hat Esswein das Bein gegen Mangala zu weit oben. So beschränken sich beide Mannschaft momentan auf derartige Strafraumaktionen.

14. min

Ansonsten ist das hier noch keineswegs spektakulär, was beide Mannschaften anbieten: Hertha spielt enorm diszipliniert auf Ballbesitz, die Gäste bleiben bei ihrer Konter-Taktik und einer 4-4-2-Grundordnung mit zwei engstehenden Viererketten.

11. min

Nach elf Minuten ein erster Stuttgarter Torschuss: Akolo kommt rechts am Strafraum mit rechts zum Abschluss, der Versuch gerät allerdings zu harmlos für Jarstein. Der Norweger ist im kurzer Eck.

6. min

Die Anfangsphase wird von den Berliner bestimmt, Stuttgart zieht sich noch zurück und lauert auf Konter. Hertha zu Beginn mit 83 Prozent Ballbesitz und vielen Aktionen in der gegnerischen Hälfte.

3. min

Leckie zieht von rechts ein erstes Mal in den Strafraum ein, Ailton kann das Tempo des Australiers so eben mitgehen und zur Ecke klären.

1. min

Die Hertha beginnt traditionell in Blau-Weiß - Stuttgart spielt im roten Auswärtsjersey.

1. min

Dann rollt der Ball - das Spiel läuft.

Vorbericht

Bevor das Spiel hier jedoch angepfiffen wird, formieren sich die Protagonisten in Gedenken an die Opfer des Anschlages in Barcelona am Mittelkreis für eine Schweigeminute.

Vorbericht

Vor einer tollen Choreografie der Berliner Fans kommen die Spieler auf den Platz - in wenigen Minuten geht es hier bei sonnigem Wetter los.

Sascha Stegemann wird die Partie in der Hauptstadt pfeifen.

Vorbericht

Auch Hannes Wolf setzt kräftig auf neue Gesichter: Zieler im Tor, Ailton hinten links, Mangala auf der Sechs und Akolo im offensiven Mittelfeld beginnen für die Schwaben.

Ron-Robert Zieler - Matthias Zimmermann, Benjamin Pavard, Marcin Kaminski, Ailton - Orel Mangala - Takuma Asano, Chadrac Akolo, Christian Gentner, Josip Brekalo - Simon Terodde

Vorbericht

Mit Karim Rekik in der Innenverteidigung und Mathew Leckie auf dem Flügel stellt Pál Dárdai zwei Neuzugänge auf - ein weiterer Neuer, Stürmer Davie Selke, steht nicht im Kader:

Rune Jarstein - Mitchell Weiser, Sebastian Langkamp, Karim Rekik, Marvin Plattenhardt - Mathew Leckie, Per Skjelbred, Vladimir Darida, Salomon Kalou - Alexander Esswein, Vedad Ibisevic

Vorbericht

Beim Abstieg 2016 verabschiedete sich der VfB mit sechs Niederlagen in Folge aus der Bundesliga. Den letzten Sieg im deutschen Oberhaus feierten die Schwaben Anfang März 2016 beim 5:1 gegen Hoffenheim.

Vorbericht

Nachdem die Hertha 2015/16 den Einzug in die Europa League noch verpasst hatte, gelang ihr in der vergangenen Saison mit Rang sechs die direkte Qualifikation für Europa. Erstmals seit 2009/10 ist Berlin damit wieder international in einer Hauptrunde dabei.

Vorbericht

Der VfB ist nach einem Jahr Abstinenz wieder zurück - das Olympiastadion ist die erste Station für Hannes Wolf und seine Stuttgarter. Die Schwaben gewannen das letzte Duell mit Berlin Mitte Februar 2016 mit 2:0, zuvor holte man nur einen Punkt aus vier Spielen gegen die Hauptstädter.

Vorbericht

Herzlich willkommen zur Erstliga-Partie zwischen Hertha BSC und dem VfB Stuttgart.