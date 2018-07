Liveticker VfB-Testspiel gegen SD Eibar

Heimstetten.

Der VfB bestreitet am Sonntagmittag sein fünftes Testspiel in der laufenden Vorbereitung. Gegner ist der spanische Erstligist SD Eibar. Der Anpfiff erfolgt auf der Anlage des SV Heimstetten (nahe München) um 14:30 Uhr. Eibar belegte in der Saison 2017/2018 Platz neun in der spanischen Primera Division.