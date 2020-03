LKA Baden-Württemberg warnt Wie Betrüger die Angst vor dem Coronavirus ausnutzen

Stuttgart.

Das Landeskriminalamt (LKA) in Baden-Württemberg warnt vor Kriminellen, die die Angst vor dem Coronavirus in der Bevölkerung schamlos ausnutzen. "Das ist eine besonders abstoßende und niederträchtige Vorgehensweise skrupelloser Krimineller", wird Ralf Michelfelder, der Präsident des LKA in einer Pressemitteilung am Dienstag zitiert. Betrüger gehen mit einer erweiterten Form des sogenannten Enkeltricks vor, bei der sie behaupten, ein Angehöriger habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Außerdem warnt das LKA vor Fake-Shops im Internet, die mit in Läden ausverkauften Waren wie Desinfektionsmitteln Geschäfte machen wollen.