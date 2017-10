Lörrach Flaschenpost gefunden: Absenderin gesucht

Baden-Württemberg Kretschmann will nicht mehr von "Bodensatz" sprechen

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat nach seiner "Bodensatz"-Äußerung über AfD-Wähler Abbitte geleistet. "So einen Begriff wie Bodensatz, den muss man nicht verwenden", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.