Lörrach.

Beim Aufschreiben von Falschparkern ist in Lörrach eine Mitarbeiterin des Gemeindevollzugsdienstes von einem Unbekannten angriffen und verletzt worden. Die Frau stand auf dem Bürgersteig und kontrollierte dort parkende Autos, wie die Polizei am Freitag mitteile. Plötzlich hielt neben ihr ein Auto, in dem drei Männer saßen. Einer von ihnen stieg aus, beschimpfte die Beamtin, bezeichnete ihre Arbeit als "Abzocke", griff sie an und versetzte ihr einen Fußtritt. Danach flüchtete er, auch die beiden anderen Männer im Auto entkamen. Von den Unbekannten gibt es den Angaben zufolge keine konkrete Spur. Der Vorfall ereignete sich Donnerstagabend.