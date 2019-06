Lorch Entenfamilie gerettet, Unfall verursacht

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Renault auf den Toyota aufgeschoben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Der Renault und der Fiat waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch kein Mitglied der Entenfamilie. Die Enten waren zwar etwas aufgeschreckt, erreichten jedoch unversehrt ihr Ziel.