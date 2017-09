Lorch Fahrzeugbrand auf der B 29

Lorch.

Im Motorraum eines Golf ist am Freitagnachmittag auf der B 29 ein Brand ausgebrochen. Der 36 Jahre alte Fahrer hatte um 14:39 Uhr die Bundesstraße in Richtung Stuttgart befahren, als er zwischen den Anschlussstellen Lorch und Lorch-Waldhausen zunächst einen Defekt am Fahrzeug feststellte.