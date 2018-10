Lorch Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus

Der 53 Jahre alte Mann war gegen 20.20 Uhr auf der B298 in Richtung Lorch untergwegs gewesen, als ihm in einer Kurve das Hinterrad wegrutschte. Er stürzte daraufhin zu Boden. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher der Ölspur. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wird in diesem Fall jedoch nicht von einer absichtlichen Ölverschmutzung ausgegangen. Am Wochenende waren in Welzheim, Alfdorf und Rudersberg vermutlich absichtlich Straßen mit Öl verschmutzt worden. In diesem Fall ermittelt die Kriminalpolizei. Bei dem Vorfall in Lorch aber handelte es sich nicht um eine großflächige Verschmutzung, sondern lediglich um eine Spur. Daher geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug das Öl lediglich verloren hat.

Hinweise nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 entgegen.