Lorch/Rudersberg Steinwürfe auf Autos: Weiterer Fall in der Region

Zahlreiche Fälle in diesem Jahr

Auch dass Heckscheiben von Autos zertrümmert werden, kommt immer wieder vor. Dazu genügt ein kurzer Blick in unser Archiv: Am 21. November erwischte es einen Ford in Schwaikheim, am 12. November einen Hyundai in Waiblingen. Am 28. Oktober vier Fahrzeuge in Schorndorf und dem Stadtteil Weiler. Am 13. September meldete die Polizei eine eingeschlagene Heckscheibe in Welzheim. Am 5. August schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Schulbusses ein, am 26. Mai wurde die Heckscheibe eines in Welzheim geparkten Daimlers mit einem spitzen Gegenstand zerstört. Und rund um den 1. Mai wurden die Heckscheiben eines Fahrzeugs in Winnenden sowie zweier in Urbach beschädigt.

Am späten Sonntagabend hat es nun sechs Autos in Rudersberg erwischt: Unbekannte haben, wie berichtet, mit Steinen die Heckscheiben zertrümmert. Und das mit großer Wucht, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass sie aus einem fahrenden Auto geworfen wurden. Auch in der Rudersberger Facebook-Gruppe berichtet eine Betroffene von einem durch den Ort rasenden Auto, aus dem große Steine geworfen wurden. „Keine Ahnung, was bei solchen Leuten im Kopf abgeht“, kommentiert dies eine andere Nutzerin.