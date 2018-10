Lorch.

Auf der Landesstraße 1154 zwischen Lorch und Bruck ist am Donnerstagabend gegen 18 Uhr eine 26-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückt. Im Bereich einer Rechtskurve kam sie, nach gegenwärtigem Stand der polizeilichen Ermittlungen, mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab, stürzte und erlitt tödliche Verletzungen. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.