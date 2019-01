Lorch Umgefallener Lkw blockiert Landstraße

Lorch.

Ein umgefallener Lkw hat am Freitagnachmittag für eine Vollsperrung auf der L 1154 gesorgt. Laut Polizeibericht befuhr der 46 Jahre alte Fahrer gegen 16 Uhr die Strecke von Bruck kommend in Richtung Lorch. In einer scharfen Kurve kam er mit seinem 7,5-Tonner auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. An der Böschung kippte der Lkw um und blockierte die Fahrbahn zumindest halbseitig. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Sperrung sowie Bergungsarbeiten dauern Stand 16.30 Uhr an. Die Beendigung ist derzeit nicht absehbar.