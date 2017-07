Lorch Unfallflucht: Polizei bittet um Mithilfe

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW hatte am Dienstag gegen 06:20 Uhr die Muckenseestraße von Lorch in Richtung Rattenharz befahren. Hierbei überholte er in einer langgezogenen Linkskurve einen Lkw, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Ein entgegenkommender 23 Jahre alter Ford-Lenker musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Einem nachfolgenden 58 Jahre alten Seatlenker gelang ebenfalls noch eine Vollbremsung.

Eine dann nachfolgende 19 Jahre alte VW-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Seat von hinten auf. Der Unfallverursacher hatte seinen Überholvorgang fortgesetzt und war, ohne anzuhalten, weitergefahren.

Der Seatfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste von Notarzt und Rettungsdienst versorgt werden, ehe er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die VW-Lenkerin wurde leicht verletzt und ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide verunfallte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro beziffert.

Die Polizei sucht den Fahrer des BMW und bittet um Zeugenhinweise. Ebenso wird auch der überholte Lkw-Fahrer als Zeuge gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/358-0 entgegen