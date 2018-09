Lorch-Waldhausen Feuerwehr findet Toten bei Wohnhausbrand

Lorch-Waldhausen.

Die Feuerwehr hat bei einem Brand am Montagmorgen (24.09.) in Lorch-Waldhausen einen Toten gefunden. Die Feuerwehr war in das Haus im Klingenweg gerufen worden und hatte dort zunächst starken Rauch festgestellt. Bei den Löscharbeiten hatten sie dann die leblose Person gefunden. Die Person soll allein im obersten Stock der Wohnung gelebt haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie dem Feuer zum Opfer gefallen ist.