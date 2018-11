Lorsch (Südhessen).

Diebe haben aus einem Lastwagen vier Paletten mit insgesamt rund 13 400 Tafeln Schokolade gestohlen. Der Fahrer eines Sattelzugs hatte sein Fahrzeug am Sonntagabend (25.11.) auf der Rastanlage Lorsch-Ost an der A67 abgestellt und sich gegen 23 Uhr schlafen gelegt. Am Morgen bemerkte er, dass während seiner Nachtruhe der Auflieger des Sattelzugs aufgebrochen worden war. Die Polizeiautobahnstation Südhessen ermittelt.