Ludwigsburg Asterix aus Kürbissen: Ausstellung in Ludwigsburg beginnt

Ludwigsburg.

Mit Kürbiskunst in Form der Comic-Helden Asterix und Obelix sowie ihrer römischen Erzfeinde beginnt an diesem Freitag die traditionelle Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Derzeit legen Künstler letzte Hand an die Skulpturen: Besucher können noch bis Donnerstag zuschauen, wie die Figuren aus den orangenen Früchten mithilfe von meterweise Kabelbindern und jeder Menge Fantasie entstehen.