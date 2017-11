Ludwigsburg/Backnang Update: Frauenleiche gefunden: Ist es die Vermisste?

Heute (16.11.) um 16 Uhr teilt die Polizei auf einer Pressekonferenz in Waiblingen Näheres mit.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Familie der 22-Jährigen die junge Mutter zweier Kinder als vermisst gemeldet. Zuletzt hatte es am Mittwochabend (8.11.) Kontakt zu der Frau gegeben. Ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigsburg, der Verbindungen zur Familie hat, ist diese Woche festgenommen worden. Er sitzt in Haft. Es gibt dringende Hinweise, dass der Mann die Frau getötet haben könnte.

Bereits Anfang der Woche hatte die Polizei mitgeteilt, sie gehe von einem Gewaltverbrechen aus. "Es ist das Schlimmste zu befürchten", sagte ein Polizeisprecher am Montag.Die Kripo richtete die Ermittlungsgruppe "Flur" ein. Allerdings gingen nach Aufrufen nur spärlich Hinweise aus der Bevölkerung ein. Auf der Mülldeponie Backnang-Steinbach hatte die Polizei am Samstag nach Spuren gesucht, allerdings ohne Ergebnis.

Offenbar hat ein Passant die Leiche am Mittwochabend in einem Schrebergarten entdeckt.