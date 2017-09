Ludwigsburg/Bietigheim Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus

Ludwigsburg.

In letzter Zeit haben wieder mehrere Bürger im Rems-Murr-Kreis Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Dadurch hätte eine Seniorin fast ein Vermögen verloren. In den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen versuchen Betrüger an Geld zu kommen, indem sie sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Die Täter versuchen, sich Zugang zum Computer ihrer Opfer zu verschaffen und an die Kreditkartendaten ihrer Opfer zu gelangen. Die Cybercrime-Spezialisten der Kriminalpolizei Ludwigsbrug haben es immer wieder mit Anzeigen wegen dieser Betrugsmasche zu tun.