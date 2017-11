Ludwigsburg Durch die Schale: Kürbis-Ausstellung endet

Ludwigsburg.

Jetzt gehts ihnen an die Schale: Mit einem großen "Kürbis-Schlachtfest" im Blühenden Barock in Ludwigsburg endet am Sonntag die diesjährige Kürbisschau. Die Riesenkürbisse, darunter ein mehr als 500 Kilogramm schweres Exemplar, werden vor den Augen der Besucher geöffnet. Wer Glück hat, ergattert nicht nur ein paar kostenlose Kürbisstücke, sondern kann auch einem der Züchter ein paar der kostbaren Samen abluchsen. "Das Saatgut ist wertvoll und kann normalerweise einiges kosten", sagte eine Sprecherin des Blühenden Barocks. Mit dem Schlachtfest geht die größte Ausstellung dieser Art mit hunderttausenden der runden Gewächse zu Ende.