Ludwigsburg Einsatzkommando nimmt bewaffneten 49-Jährigen fest

Ludwigsburg.

Ein Einsatzkommando der Polizei hat am Sonntagnachmittag einen 49-Jährigen festgenommen, der sich mit einer Schusswaffe umbringen wollte. Laut Polizeibericht hatte sich der Mann gegen 11.10 Uhr telefonisch beim Führungs- und Lagezentrum in Ludwigsburg gemeldet und Kontakt zu seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau verlangt, die er in Ludwigsburg vermutete.