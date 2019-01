Ludwigsburg Update: Feuerwehr entdeckt zwei Tote bei Brand

Ludwigsburg.

Die Feuerwehr hat bei einem Brand in Ludwigsburg am vergangenen Donnerstag (17.1.) zwei Tote entdeckt. Die Einsatzkräfte waren am Donnerstagmorgen alarmiert worden. Inzwischen hat die Polizei die Spurensuche abgeschlossen. Ein technischer Defekt komme als Brandursache nicht in Betracht. Der Brand sei mitten im Wohnzimmer ausgebrochen, heißt es auf Twitter. Die beiden Personen sind an Rauchgasvergiftungen gestorben.