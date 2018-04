Ludwigsburg Kinder in Kita missbraucht? Auszubildender in U-Haft

Ludwigsburg. Ein 20-Jähriger steht im Verdacht, Kleinkinder in einer Tagesstätte im Kreis Ludwigsburg sexuell missbraucht zu haben. Der junge Mann war Auszubildender in der Einrichtung. Er sei Anfang April festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.