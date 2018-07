Ludwigsburg.

Bei einem Frontalzusammenstoß von einem Auto und einem Rettungswagen sind am Sonntag in Ludwigsburg fünf Menschen leicht verletzt worden. "Der Rettungswagen befand sich unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht auf einer Einsatzfahrt", berichtete die Polizei. Als der Ambulanz ein abbiegender Autofahrer entgegenkam, kam es zum Zusammenstoß. Alle drei Männer im Auto erlitten leichte Blessuren, ebenso Fahrer und Beifahrer des Rettungswagens. Alle wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht.