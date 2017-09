Ludwigsburg Kürbisregatta in Ludwigsburg: Jeder kann Meister werden

Ludwigsburg.

Die Kürbisregatta auf dem Teich vor Schloss Ludwigsburg entwickelt sich zu einem internationalen Spaßspektakel. Junge Leute aus vielen Ländern, die sich gerade in Deutschland aufhalten, wagten sich am Samstag in der Qualifikation zur Teilnahme an der 14. Deutschen Meisterschaft in einen auf dem Wasser treibenden Riesenkürbis, um mit einem Kanupaddel möglichst schnell die 50 Meter zum Ziel zu schaffen. Die Zeiten der ersten Starter lagen zwischen 1,20 und zwei Minuten.