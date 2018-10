Ludwigsburg Kürbisse: Gleich zwei Europameister

14 Teilnehmer aus sechs Nationen waren angereist. Kürbiszüchter aus Spanien, Italien, der Schweiz, Belgien, Österreich und Deutschland traten vor der gigantischen Kulisse des Ludwigsburger Barockschlosses gegeneinander an. Dann gab es eine große Überraschung für die angereisten Züchter und die zahlreichen Besucher: Zwei Kürbisse hatten genau das gleiche Gewicht: Mit jeweils 965,5 Kilogramm lagen Jan Biermans aus Belgien und Stefano Cutrupi aus Italien beide auf dem 1. Platz. Den dritten Platz belegte der Schweizer Kürbiszüchter Beni Meier mit seinem 943 Kilogramm schweren Kürbis. Darüber informierte eine Pressemitteilung des Blühenden Barocks.

Unübertroffener Weltrekord

Mathias Willemijns aus Belgien war in diesem Jahr nur als Zuschauer vor Ort. Willemijns gewann die Europameisterschaft im Jahr 2016 mit der historischen Bestmarke von 1190,5 kg – dem bislang nicht übertroffenen Weltrekord. Die deutschen Teilnehmer vom „Team Heavy West“ aus der Nähe von Augsburg kamen bei der Europameisterschaft auf den 5. Platz.

Die Europameisterschaft im Kürbiswiegen wurde in Zusammenarbeit mit der EGVGA (European Giant Vegetable Growers Association) durchgeführt. Eine rekordverdächtige Anzahl an Gästen besuchte das Blühende Barock zur Europameisterschaft im Kürbiswiegen. Einige der schwersten Kürbisse werden bis zum Ende der Ausstellung am 4. November im Blühenden Barock für alle Besucher gut sichtbar ausgestellt. Europameisterschaft im Kürbiswiegen Gewinner-Duo 2018 Jan Biermans aus Belgien und Stefano Cutrupi aus Italien Beide haben einen Kürbis gezüchtet, der 965,5 Kilogramm wiegt.