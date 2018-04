Ludwigsburg Missbrauch in Kindertagesstätte: Verdächtiger schweigt

Ludwigsburg.

Nach dem mutmaßlichen Missbrauch von Kleinkindern in einer Tagesstätte im Kreis Ludwigsburg schweigt der Verdächtige. Der 20-Jährige habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Es handle sich um Missbrauch in drei Fällen, einer davon sei schwer. Nach Angaben der Behörde war der Mann Anfang April festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft.