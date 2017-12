Ludwigsburg Orgelbau-Schule in Ludwigsburg hofft auf Unesco-Anerkennung

Ludwigsburg.

Auch die Orgelbauer an der bundesweit einzigartigen Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg hoffen auf die Anerkennung ihres Handwerks als Kulturerbe der Menschheit. "Wir wünschen uns, dass der Orgelbau auf eine breitere Basis gestellt wird", sagte der Abteilungsleiter Musikinstrumentenbau an der Schule, Werner Stannat, mit Blick auf die in dieser Woche erwartete Entscheidung der Unesco. Die Aufnahme des Orgelbaus und der Orgelmusik in die Liste des immateriellen Kulturerbes ist von deutscher Seite beantragt. Der zuständige Ausschuss der Unesco will am Donnerstag bei seinem Treffen auf der südkoreanischen Ferieninsel Jeju darüber entscheiden.