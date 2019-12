Ludwigsburg Polizei erwischt verkabelten Führerscheinprüfling

Ludwigsburg.

Einem Führerschein-Betrüger-Duo sind Ermittler des Polizeireviers Leonberg am vergangenen Montag (2.12.) auf die Schliche gekommen. Zuvor hatte eine Fahrschule der Polizei den Hinweis gegeben, dass ein 42-jähriger Führerscheinanwärter die theoretische Prüfung unbedingt ablegen wollte - und zwar auf Deutsch, obwohl er kein Deutsch sprach. Zur Prüfung sei dann aber ein 47-Jähriger mit den Ausweispapieren des 42-Jährigen erschienen, so die Polizei. Als der 47-Jährige sich dann noch auffällig bei der Prüfung verhielt, schritten die Beamten ein. Sie stellten fest, dass der 47-Jährige vollständig verkabelt war und per Funk mit einer weiteren Person kommuniziert hatte. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Hintermann dauern noch an.