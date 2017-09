Ludwigsburg Kürbisausstellung im Blühenden Barock startet

Höhepunkt ist Anfang Oktober wie in den Vorjahren die deutsche und einige Tage später die europäische Meisterschaft im Kürbiswiegen. Im vergangenen Jahr wog die Frucht des Wettbewerbssiegers 1,2 Tonnen. Die Kürbisausstellung endet am 5. November mit einem Kürbis-Schlachtfest. Vorher gibt es noch eine Regatta in ausgehöhlten Kürbissen und Kürbisschnitzen zu Halloween.