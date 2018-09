Ludwigsburg Rotlicht missachtet - drei Schwerverletzte

Ludwigsburg.

Am Mittwoch gegen 22.15 Uhr missachtete eine 53-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Bundesstraße 27 eine rote Ampel und verursachte einen schweren Verkehrsunfall. Die Frau war mit ihrer A-Klasse von Ludwigsburg in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs. An der Einmündung mit der L1138, Höhe Mann Mobilia, beachtete die 53-Jährige laut Zeugenaussagen ein Rotlicht nicht. Zu diesem Zeitpunkt kamen von rechts zwei Fahrzeuge, die von der Landstraße nach links auf die B27 in Richtung Ludwigsburg abbiegen wollten.