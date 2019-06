Ludwigsburg/Schwäbisch Hall Etliche Verstöße bei Kontrollen in der Gastronomie entdeckt

Ludwigsburg/Schwäbisch Hall.

Bei Kontrollen in Gastronomiebetrieben haben Beamte des Hauptzollamts Heilbronn etliche Verstöße festgestellt. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wurden 23 Betriebe in den Kreisen Heilbronn, Ludwigsburg und Schwäbisch Hall von Beamten unter die Lupe genommen. In 27 Fällen habe es Anhaltspunkte unter anderem auf Verstöße gegen das Arbeits- und Steuerrecht sowie gegen Hygienevorschriften gegeben.