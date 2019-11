Ludwigsburg/Sindelfingen 53-Jähriger rast mit über 200 km/h auf dem Standstreifen

Stuttgart/Ludwigsburg/Sindelfingen.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen auf der A8 bei Rutesheim einen 53-jährigen Raser aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht hatten in den letzten Wochen mehrere Verkehrsteilnehmer den zunächst unbekannten Fahrer eines älteren, silbergrauen Mercedes gemeldet, der wiederholt im dichten Verkehr rücksichtlos über den Standstreifen gefahren war. Dabei hatte er auch am Kreuz Stuttgart beim Vorbeifahren einen Vorausfahrenden gestreift und war anschließend geflüchtet.