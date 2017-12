Ludwigsburg Südwest-Arbeitgeber wollen Angebot vorlegen

Ludwigsburg.

Bei den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie gehen auch die Arbeitgeber in Baden-Württemberg mit einem Angebot an die Gewerkschaft in die zweite Runde. Das kündigte Südwestmetall-Chef Stefan Wolf am Donnerstag in Ludwigsburg an, nannte zunächst aber keine Details. "Unser Angebot, das wir vorlegen werden, ist fair aus unserer Sicht", , sagte Wolf "Es beteiligt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen. Es lässt uns aber auch Spielraum, den wir brauchen für die Veränderungsprozesse, die anstehen"