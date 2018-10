Lügen im Fußball Michael Reschke: "Ein bisschen Flunkern gehört dazu"

Stuttgart.

Sportvorstand Michael Reschke vom VfB Stuttgart hält Lügen im Fußball für notwendig. "Ganz ehrlich: Natürlich gehört das in Extremsituationen auch einmal zu unserem Geschäft. Du kannst ja gar nicht jeden Gedanken öffentlich äußern", sagte Reschke in einem Interview der Sport Bild. "Ein bisschen Flunkern gehört dazu. Es geht grundsätzlich immer nur darum, was das Beste für den Club ist."