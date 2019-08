Luftreinhalteplan In Stuttgart Tempo 40 und Fahrverbote für Diesel Euro 5

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert seit langem ein Fahrverbot für Dieselmotoren unter der 6er-Norm und hatte diese Woche einen Antrag auf Beugehaft gegen Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung gestellt, um das flächendeckende Fahrverbot für Euro-5-Diesel durchzusetzen.

Tempo 40 in der Innenstadt

Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 Stundenkilometer auf allen Vorbehaltstraßen im Stuttgarter Talkessel ist ab dem 1. Januar 2020 im Gespräch. Von 50 auf 40 Km/h soll man auf jeden Fall auf der Heilbronner Straße, dauerhaft auf der B14 am Neckartor und in der Hauptstätter Straße vom Österreichischen Platz bis zum Heslacher Tunnel abbremsen. Die vorhergehende Strecke zwischen Am Neckartor und dem Österreichischen Platz sollte weiterhin bedarfsgerecht umschaltbar sein. Ebenfalls reduziert wird wohl in der Pragstraße bis zum Löwentor. Auch in Zuffenhausen und in Feuerbach werden Straßenabschnitte auf das Tempolimit 40 Stundekilometer gesenkt.

Vorgesehen ist auch, dass die Landeshauptstadt Stuttgart eigenständig Tempobeschränkungen in anderen Bereich einführen kann, um z.B.den Ausweichverkehr in den Griff zu bekommen.

Feinstaubalarm ab Oktober

Stuttgart hatte erst am Donnerstag die nächste Periode für den Feinstaubalarm bekannt gegeben, von 15. Oktober bis zum 15. April. In dieser Zeit sollte man je nach Wetterlage und Messwerten auf Autofahrten und Kamin-oder Ofenheizungen verzichten.