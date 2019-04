Luftreinhalteplan vorgestellt Sechs Maßnahmen für bessere Luft in Backnang

Zur Vorstellung des Luftreinhalteplans war Regierungspräsident Wolfgang Reimer persönlich nach Backnang gekommen. Überraschendes hatte er allerdings nicht zu verkünden. Die sechs Maßnahmen, mit denen die Luftqualität in Backnang verbessert werden soll, waren in den vergangenen Monaten bereits durchgesickert.

Sechs Maßnahmen für bessere Luft

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Eugen-Adolff-Straße wird spätestens zum 1. Juli zwischen Chelmsfordbrücke und dem Kreisverkehr am Lidl-Parkplatz auf 40 Kilometer pro Stunde reduziert. So soll der Verkehrsfluss verbessert werden.

Bis Oktober wird auf der Eugen-Adolff-Straße ein Radschutzstreifen angebracht. Radfahren soll dadurch attraktiver werden, außerdem erhöht sich so der Abstand zwischen Autoverkehr und Messstation.

Bis September werden zwei alte Gewerbehallen und ein Wohnhaus an der Eugen-Adolff-Straße abgebrochen. Dadurch soll die Durchlüftung verbessert werden.

Von der B 14 wird man künftig nicht mehr nach links in die Maubacher Straße und in die Kitzbüheler Straße abbiegen können. Dies soll den Verkehrsfluss auf der Bundesstraße verbessern und Ausweichverkehr durch die Innenstadt verhindern.

Bis Ende 2020 bekommt Backnang eine digitale Verkehrslenkung und ein intelligentes Parkleitsystem. Der Bund bezuschusst die vernetzten Wegweiser mit mehr als zwei Millionen Euro.

Um Berufspendlern den Umstieg auf Fahrrad und ÖPNV schmackhaft zu machen, werden am Bahnhof bis Juni weitere 40 abschließbare Fahrradboxen aufgestellt.

Fahrverbote sind nicht geplant, weder für Pkw noch für Lastwagen. Und so wurde der Luftreinhalteplan von OB und Gemeinderat auch überwiegend positiv aufgenommen. „Wir begrüßen den Maßnahmenkatalog, weil er in der geltenden Rechts- und Gefechtslage das einzig zielführende Instrument zur Abwendung von Dieselfahrverboten ist“, erklärte Frank Nopper. Nach Simulationsrechnungen sollen die Stickoxidwerte durch die vorgeschlagenen Maßnahmen bis 2020 von derzeit 49 auf 33 Mikrogramm pro Kubikmeter sinken.

Verkehr auf der B 14 soll flüssiger rollen

Umstritten ist lediglich ein Punkt auf der Liste, nämlich der Plan, dass Autofahrer auf der Maubacher Höhe nicht mehr von der B 14 nach links abbiegen sollen. Wer von der Spritnase kommt, kann künftig also nicht mehr in die Kitzbüheler Straße Richtung Maubach fahren, für Autofahrer aus Richtung Oppenweiler ist der direkte Weg in die Maubacher Straße versperrt. Dafür hat der Verkehr auf der B 14 längere Grünphasen, außerdem gewinnt man durch den Wegfall der Abbiegespur in diesem Bereich einen zweiten Fahrstreifen. Baudezernent Stefan Setzer hofft, dass dadurch der Verkehr auf der B 14 auch in Stoßzeiten besser fließt und ein Rückstau vermieden wird. Der sei nämlich der Grund, warum sich viele Autofahrer an der Spritnase für eine Fahrt durch die Innenstadt entschieden.