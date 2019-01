Lust auf eigenen Honig wecken Imkerkurse im Welzheimer Wald

Die Theorieeinheiten finden am Samstag, 9. März, und Samstag, 16. März, ab 9 Uhr im Gasthof Rössle in Alfdorf-Rienharz statt. Die praktischen Unterweisungen des Imker-Lehrgangs werden dann auf dem Vereinsgelände in Alfdorf-Pfahbronn (bei der früheren Kläranlage) durchgeführt und beginnen am Samstag, 6. April.

Weitere praktische Unterweisungen auf dem Vereinsgelände erfolgen in der Regel samstagvormittags von April bis August und werden beim Theorieteil bekanntgegeben.

Der Neuimkerkurs ist eine gute Hilfe und Anleitung, um werdenden Neuimker/-innen den Einstieg in die faszinierende Bienenwelt zu erleichtern, den Neuimker/-innen mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen und den Umgang mit dem Lebensmittel Honig von der Gewinnung bis zur Lagerung zu vermitteln.

Am Freitag, 15. Februar, findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Neuimkerkurs im Gasthaus Grüner Baum am Kirchplatz in Welzheim statt. Der Vorstand und die Imkerpaten werden an diesem Abend anwesend sein und Informationen zum Kurs weitergeben und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die Kursgebühren betragen 90 Euro (60 für Neumitglieder) für Erwachsene und 50 Euro (30 für Neumitglieder) für Jugendliche und Auszubildende. Es wird eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt.