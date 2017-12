Umweltaschenbecher

Es gibt Gegenstände, von deren Existenz man nie geahnt hat, ehe man sie plötzlich in den Händen hält. Ich denke hier an gekrümmte Frischhaltedosen für Bananen, im Dunkeln leuchtendes Toilettenpapier oder Regenschirme für Hunde. In dieselbe Kategorie fällt der Umweltaschenbecher, eine kleine Pappbox, in der man unterwegs Zigarettenkippen entsorgen kann. Ein durchaus löblicher Ansatz für sauberere Straßen.