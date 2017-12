Streichhölzer

Passend zum Umweltaschenbecher habe ich heute eine Schachtel mit zehn kleinen Streichhölzern erhalten. Also richtig kleine Streichhölzer, so kaum-angezündet-schon-die-Finger-verbrannt-klein. Ich bin mir sicher, dass MacGyver selbst mit diesen Mini-Dingern in Sekundenschnelle Schlösser knacken oder Bomben entschärfen könnte. Schade, dass ich selbst nicht mit so viel Improvisationstalent gesegnet bin.