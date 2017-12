Mini-Spielkarten

Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend und mein Männer-Kalender setzt noch einmal zu einem kurzen Zwischenhoch an. Als Fan von Brett- und Kartenspielen aller Art freue ich mich wirklich sehr über die Mini-Spielkarten. Sie sind gerade so klein, dass man sie problemlos in der Hosentasche überall mit hinnehmen kann, aber doch so groß, dass man beim Mischen keinen Krampf in den Fingern bekommt.