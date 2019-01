Maffeo, Kabak und Pavard im Fokus VfB-Profis starten in die Trainingswoche

Stuttgart.

Mit einer öffentlichen Trainingseinheit sind die VfB-Profis am Dienstagnachmittag in die Trainingswoche vor dem kommenden Auswärtsspiel beim FC Bayern München gestartet. Unter den Augen von Sportvorstand Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich trainierten die Stuttgarter bei eisigen Minus 1 Grad vor rund 30 Kiebitzen. Besonders im Fokus stand neben Neuzugang Ozan Kabak und Innenverteidiger Benjamin Pavard, der mit Athletiktrainer Matthias Schiffers individuell arbeitete, vor allem Pablo Maffeo. Trainer Markus Weinzierl hatte am Sonntag die Leistungsbereitschaft des 21-jährigen Spaniers scharf kritisiert . Der Rechtsverteidiger mache "zu wenig" und müsse an seinen Grundlagen arbeiten, sagte Weinzierl. Und genau das machte der Zehn-Millionen-Mann, der vor der Saison von Manchester City nach Stuttgart kam, auch am Dienstag. Maffeo trainierte nicht mit der Mannschaft, sondern drehte abseits seiner Teamkollegen mit Athletiktrainer Thomas Barth Runden um die Trainingsplätze an der Mercedesstraße.