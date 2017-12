Roter Ball mit Hohlraum

Jetzt kommt das sogenannte Palmieren: Das heißt, einen Gegenstand in der hohlen Handfläche so verdeckt zu halten, das keiner es sieht. Dafür muss ich eine Art Hohlraumgriff lernen. Für den Trick muss ich nun den roten Ball vermeintlich mit der rechten in die linke Hand geben: die Linke forme ich zur Faust, es ist aber kein Ball drin, der ist noch rechts palmiert. Mit der Faust fuchteln, derweil den Ball schnell in die Tasche stecken. Hokuspokus, der Ball aus der linken Faust ist weg. Läuft!