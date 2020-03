Mahnmal für NS-Opfer Welzheim bekommt Hermann-Schlotterbeck-Platz

Das letzte Todesopfer des KZ Welzheim

SPD-Stadträtin Alexandra Veit stellte den gemeinsamen Antrag der Piratenpartei und der SPD vor. Erinnerungsarbeit sei eine wichtige Form, sich der Vergangenheit der eigenen Stadt zu stellen und auch die kommenden Generationen teilhaben zu lassen.“ In einer fundierten und mitreißenden Ansprache habe Heinrich Lindauer in der letzten Gemeinderatssitzung einen Abriss des Lebens und Todes von Hermann Schlotterbeck gegeben. Eines jungen Menschen, der mit 14 Jahren erstmals verhaftet und in das KZ Heuberg verschleppt wurde, weil er Flugblätter verteilt hatte. Er kehrte als Krüppel zurück und sollte sich nie wieder davon erholen. Zwölf Jahre später, im Alter von 26 Jahren, war er das letzte Todesopfer des Konzentrationslagers Welzheim. Widerstand zu leisten, sei immer eine Herausforderung. Durch die Umbenennung des Platzes werde er stellvertretend zum Mahnmal für alle Opfer des KZ Welzheim. Gerade in Zeiten, in denen der totgeglaubte Ungeist wieder auferstehe, sei so ein Zeichen wichtig.

Stadtrat Dieter Hinderer hatte für die CDU-Fraktion vorgeschlagen, den Platz zwischen Forstamt und Murrhardter Straße als Gedenkplatz allen Opfern des KZ zu widmen und als Namen „Schlotterbeck-Platz“ vorgeschlagen. Den historischen Quellen zufolge sei dieser Platz Teil der Hoffläche des Konzentrationslagers gewesen. Der Platz liege direkt neben dem letzten noch bestehenden Gebäudeteil des Konzentrationslagers. Die künftige Gedenkstätte könne über eine kleine noch zu bauende Treppe auch von der Murrhardter Straße aus erschlossen werden.

„Handelt es sich bei dem Areal überhaupt um einen öffentlichen Platz?“, fragte SPD-Stadtrat Dr. Rainald Fischer. „Wir haben keinen Zugriff darauf“, so die Antwort des Bürgermeisters. Die Parkplätze gehören zu Notariat und Forstverwaltung. Die private Hoffläche sei Eigentum des Landes Baden-Württemberg. Stadtrat Philip Köngeter gab zum CDU-Vorschlag zu bedenken, dass der Historische Verein sich gegen eine weitere Gedenkstätte ausgesprochen habe, denn davon gebe es in Welzheim bereits genügend zu diesem Thema.

Stadtrat Winfried Ellinger vom Welzheimer Bürgerforum („Ich spreche nicht für die Fraktion“) kündigte an, die Entscheidung des Gemeinderats mitzutragen, wenngleich er gegen die Umbenennung des Platzes ist. „Ich bin in der Nähe des Konzentrationslagers aufgewachsen und habe den erhobenen Vorwurf, mit schuld an diesen Taten zu sein, ein Leben lang in meinem Kopf.“