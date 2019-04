Waiblingen/Backnang Maiglöckchen statt Bärlauch: Mann musste ins Krankenhaus

Knoblauchgeruch zur Identifkation unzuverlässig

Der vielzitierte Geruchstest „Wenn’s beim Zerreiben nach Knoblauch riecht, ist’s Bärlauch“ ist eine erste Identifikationshilfe, aber leider unzuverlässig. Denn beim Ernten riechen die Hände sehr schnell selber stark nach Knoblauch und man kann nicht mehr unterscheiden, was riecht – Hände oder Blatt. Erkennungsmerkmale des Bärlauchs sind: die Längsmaserung der Blätter, die spitz zulaufen und deren Spitzen nicht abgerundet sind; die kantigen (nicht runden!) Stängel der Blätter; und das Merkmal, dass die Blätter immer einzeln mit Stiel aus dem Boden ragen und nicht zu zweit in einem Schaft stecken wie beim Maiglöckchen, das in dunkelviolett scheinender Blattscheide eingehüllt ist.

Das Landwirtschaftsministerium warnt wegen der Verwechslungsgefahr regelmäßig davor, wild wachsende Bärlauchblätter auf eigene Faust zu sammeln. Verboten ist es nicht – sofern es bei einer Menge bleibt, die in etwa einem Handstrauß entspricht, betont Jürgen Wippel, Pressesprecher am Landwirtschaftsministerium. Wer allerdings körbeweise Bärlauch im Wald erntet und das Wildgemüse dann verkauft, macht sich genau genommen strafbar: Dafür bedarf es laut Jürgen Wippel einer Genehmigung der Forstbehörde.

Essen kann man tatsächlich alle Teile des Bärlauchs – Zwiebeln und Blätter ebenso wie die scharf schmeckenden Knospen, Blüten und Früchte. Am beliebtesten und bekanntesten in der Küche sind aber die Blätter des Bärlauchs. Klein geschnitten in Dips oder in Soßen und Gemüsegerichten. Bärlauchpesto kann man herstellen mit Olivenöl, Parmesan und Pinienkernen, aber auch mit Mandeln, Walnüssen oder Kürbiskernen und den entsprechenden Ölen.

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Zu welchen Folgen es bei Verwechslungen mit Herbstzeitlosen oder Maiglöckchen kommt, hängt natürlich von der Dosis ab. Ältere Menschen sind gefährdeter, weil ihre Niere eventuell nicht mehr so gut arbeitet, warnt Dr. Maren Hermanns-Clausen, die Leiterin der Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg. Ein einziges Mal versehentlich am Blatt einer Herbstzeitlosen zu knabbern, das wird auch einem Kind nicht gefährlich werden.

Problematisch wird’s, wenn man größere Mengen dieser giftigen Pflanzen versehentlich ins Pesto oder in die Suppe mischt. Kochen kann dem Gift nichts anhaben. Wer innerhalb von zwei bis 24 Stunden nach dem Verzehr des – vermeintlichen – Bärlauchs Übelkeit empfindet, erbrechen muss oder Durchfall hat, sollte schnell zum Arzt.

Dr. Maren Hermanns-Clausen beschreibt eine Herbstzeitlosen-Vergiftung als gefährlicher im Vergleich zum Maiglöckchen. Zur Unterscheidung erläutert die Giftzentrale: „Die Bärlauchblätter sind gestielt und riechen deutlich nach Knoblauch. Die Blätter der Herbstzeitlose dagegen sind stiellos und geruchlos. Maiglöckchenblätter sind wie Bärlauch gestielt und wachsen häufig gemeinsam mit diesem an einem Standort. Den Maiglöckchenblättern fehlt der lauchartige Geruch des Bärlauchs.“