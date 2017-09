Schweiz Top of Europe - Fahrt mit Schweizer Bergbahnen

Fahrt mit Schweizer Bergbahnen

„Top of Europe – Schweiz“ hieß unsere Leserreise und in hohe Gefildekamen die Teilnehmer vom 7. bis 13. September tatsächlich und sie bekamen auch Top-Sehenswürdigkeiten zu Gesicht.

Der Chauffeur Andreas steuerte souverän und erfahren den modernen Reisebus der Firma Röhler in die Schweiz, die übrigens in 26 Kantone unterteilt ist und nach dem Kollegialitätsprinzip über Bundesratsmitglieder regiert wird. In Luzern besichtigten wir Sehenswürdigkeiten wie die geschmückte Kappelbrücke, die nach einem Brand 1993 originalgetreu wiederaufgebaut worden ist. Mit der Zentralbahn, bekannt durch das schöne Landschaftspanorama, fuhr die Reisegruppe weiter nach Brienz, wo eine Schifffahrt mit einem Raddampfer auf dem Brienzer See unternommen wurde.

Im Bergsteigerdorf Grindelwald, berüchtigt wegen seiner atemberaubenden Bergkulisse, ging's zum Übernachten in ein Hotel.

Am zweiten Tag besuchte die Gruppe bei bestem Wetterverhältnissen von Grindelwald aus per Bahn die Kleien Scheidegg, wo das Panorama der schneebedeckten Bergevon Eiger, Mönch und Jungfrau zu bestaunen war. 20 Teilnehmer der Reisegruppe ließen es sich nicht nehmen und fuhren mit der Jungfraubahn auf den höchst gelegenen

Bahnhof Europas auf dem Jungfraujoch, wo sich großartige Blicke über Aletschgletscher und die Bergwelt des Berner Oberlandes eröffneten.

An den darauf folgenden zwei Tagen wurden das Simmental – Gstaad und Montreux besucht, beginnend mit einer Fahrt der „Golden Pass Line“ ins idyllische Berner Oberland. Bei einem Stopp besuchten wir eine „Käsegrotte“ und das eine oder andere Käsestückchen konnte verkostet werden. Das romantische Schloss Chillion besuchte die Reisegruppe bevor ein 5-Sterne-Hotel in direkter See-Lage bezogen wurde.

Am darauf folgenden Tag fuhren wir mit dem MB Express aus dem Rhonetal aus den höchste Berg Europas, den Mont Blanc an. An ihm liegt auch das französische Städtchen Chamonix in den Savoyer Alpen. Bestes Wetter und freie Sicht auf das Bergpanorama bezauberte die Reiseteilnehmer.

Nach einer weiteren Nacht wurden in Brig, dem Hauptort des Oberwallis, der Stockalper-Palst sowie eine Skifabrik und ein örtlicher Käsehersteller angefahren. Am Nachmittag besuchten wir die italienische Grenzstadt Domodssola. Mit der Chentovalli Schalspurbahn erreichten wir schließlich das Hotel am Lago Maggiore.

Am vorletzten Tag waren wir in Locarno und im Maggiatal, wo eine Tessiner Brotzeit nebst typischen Steinhäusern und ein atemberaubender Wasserfall zu erleben war. Bevor wir die Rückreise nach Waiblingen und Schorndorf antraten, besuchten wir noch Ascona.