Mainhardt Sexueller Missbrauch: Zeuge verhindert Schlimmeres

Mainhardt.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag (06.12.) vermutlich einen schwerwiegenden Übergriff auf ein Kind verhindert. Der Mann hatte am Mittag die Polizei darüber informiert, dass er einen älteren Mann gesehen hatte, der mit einem kleinen Mädchen an der Hand ein Gewerbegebiet durchquerte. Nur wenige Minuten später traf die Polizei an der Wohnung des Verdächtigen ein. Im Zimmer des Mannes fanden die Beamten das Mädchen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits "sexuell motivierte Handlungen" vorgenommen hatte, so der Polizeibericht. Dank des Zeugen konnten wahrscheinlich schwerwiegendere Übergriffe verhindert werden.