Mainz mit Mannheim verwechselt 73-Jähriger wundert sich über teure Taxifahrt nach Hause

Ludwigshafen.

Müde von einer langen Zugreise stieg am 20.11.2018 ein 73-jähriger - wie er glaubte - am Mannheimer Hauptbahnhof aus. Er nahm sich ein Taxi, um nach Hause nach Ludwigshafen zu fahren. Dort angekommen, forderte der Taxifahrer 125,80 Euro. Als der 73-Jährige das hörte, verschwand er wortlos in seinem Haus und weigerte sich, das Geld zu zahlen.